Переводчик (англ., немецкий)/ рерайтер/ копирайтер

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выпускник ПГЛУ, лингвист

Качественно выполню переводы с русского на англ., немецкий, и с немецкого, англ. на русский

Также пишу статьи, возможность копирайтинга/рерайтинга

Готова идти на компромиссы с заказчиком