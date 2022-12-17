volatile_ree

Диана volatile_ree

 
29 летРоссия/Новороссийск
10 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Переводчик (англ., немецкий)/ рерайтер/ копирайтер

[email protected]

выпускник ПГЛУ, лингвист

Качественно выполню переводы с русского на англ., немецкий, и с немецкого, англ. на русский

Также пишу статьи, возможность копирайтинга/рерайтинга

Готова идти на компромиссы с заказчиком