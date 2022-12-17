Переводчик (англ., немецкий)/ рерайтер/ копирайтер
выпускник ПГЛУ, лингвист
Качественно выполню переводы с русского на англ., немецкий, и с немецкого, англ. на русский
Также пишу статьи, возможность копирайтинга/рерайтинга
Готова идти на компромиссы с заказчиком
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Портфолио
- Копирайт 2. Препараты для похудения103 просмотра
- Копирайт 1 "Как пережить развод"106 просмотров
- Перевод фигурного стихотворения177 просмотров
- Перевод стихотворения М.Ю. Лермонтова222 просмотра
- Художественный перевод - стихотворение Р. Фроста167 просмотров
- Перевод текста общей тематики365 просмотров
- Перевод новостного сообщения224 просмотра