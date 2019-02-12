volfabelard

Переписать обмен между, 1С УНФ и Битрикс24 коробка. После обновление 1С обмен перестал работать. Напишите стоимость часа для понимания расценок.
1С-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Переписать обмен между, 1С УНФ и Битрикс24 коробка. После обновление 1С обмен перестал работать. Напишите стоимость часа для понимания расценок.
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