volfabelard

Абелард Вольф volfabelard

 
31 годГермания/Мюнхен
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программирование 1С

    Переписать обмен между, 1С УНФ  и  Битрикс24 коробка.  После обновление 1С обмен перестал работать.  Напишите стоимость часа для понимания расценок.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсер данных в таблицу

    Нужен парсер для сбора данных в гугл таблицу с сайта вайлдберриз ру  В приоритетах нужны данные о том сколько раз вещь куплена .  А также нужна ссылка на товар, артикул, название полное и цена.  По возможности нужно все ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад