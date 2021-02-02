volftv_youtube

Видеомонтажер

Здравствуйте! Меня зовут Руслан, мне 18 лет. Учусь в Киеве, сейчас из-за карантина нахожусь в

другом городе. Предлагаю свои услуги монтажера. Опыт работы в медиапространстве и в монтаже с 2017. Более года работаю в таких программах как: Adobe Premiere Pro, Adobe

Audition, Adobe Photoshop. Есть два собственных проекта на YouTube:

1) творческий - https://www.youtube.com/channel/UCRPhRAAKe7JxzNMJsqnaIYw

2) по игре - https://www.youtube.com/channel/UCgtkjXmSSe18KOJTxU9GQdA

Имею видение структуры и построения монтажа. К каждой работе подхожу с креативной точки

зрения. Я осведомлен в: цветокоррекции, подходящих переходах, саунд дизайне и в

правильном музыкальном сопровождении.

Всегда культивирую свои знания и становлюсь более грамотным в этой сфере.

Интересует? Пиши мне в соц. сети.

Вконтакте: https://vk.com/volftv_official

Insta: https://www.instagram.com/ruslanio_volkov/