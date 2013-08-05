volkodav01

Необходимо настроить сервер wowza для вещания потокового видео по rtsp. Пишите примерную стоимость работ и срок.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Программирование: базовое знание C++, Java, SQL, HTML, XML,разработка программ под Android.
IDE: Eclipse, Android SDK, Borland C++ builder, AVR Studio, Microsoft Visual Basic.
Дизайн: Adobe Photoshop, CorelDRAW.
Проектирование: базовое знание Компас-3D, Autodesk 3ds Max
Необходимо настроить сервер wowza для вещания потокового видео по rtsp. Пишите примерную стоимость работ и срок.