volkodav01

Владислав volkodav01

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опытный android-разработчик (более 2 лет)

Программирование: базовое знание C++, Java, SQL, HTML, XML,разработка программ под Android.

IDE: Eclipse, Android SDK, Borland C++ builder, AVR Studio, Microsoft Visual Basic.

Дизайн: Adobe Photoshop, CorelDRAW.

Проектирование: базовое знание Компас-3D, Autodesk 3ds Max