👋 HTML вёрстка на стероидах. - HTML5, CSS3, SASS(SCSS), БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность , Flexbox. +Валидность 👋
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги - Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.Просьбы пожелания и доработки не структурного
- Нервы. характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- Телеграм: @lackevil
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