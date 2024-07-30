vollex

Алексей Волков vollex

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
👋 HTML вёрстка на стероидах. - HTML5, CSS3, SASS(SCSS), БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность , Flexbox. +Валидность 👋

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги - Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.Просьбы пожелания и доработки не структурного
  • Нервы. характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • Телеграм: @lackevil
* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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