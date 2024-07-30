👋 HTML вёрстка на стероидах. - HTML5, CSS3, SASS(SCSS), БЭМ, адаптивность, кроссбраузерность , Flexbox. +Валидность 👋

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги - Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.Просьбы пожелания и доработки не структурного

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.Просьбы пожелания и доработки не структурного Нервы. характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Телеграм: @lackevil

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком