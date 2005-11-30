Магія монтажу

Привіт

Мене звати Володя

І я на протязі року професійно займаюсь відео монтажем.

Проходив професійне навчання по монтажу та анімації





Створюю класні динамічні відео ролики, працюю з онлайн навчанням,

розробляю класні анімації для ваших відео роликів,

Відео ролики на Ютуб, тік-ток, інстанрам.

Відчуваю задоволення коли працюю з відео матеріалом.

Особлива висока увага до деталей

Виконую роботу швидко і в сроки..

портфоліо https://drive.google.com/drive/folders/1oZQLv9FL_LCw4iEXUV2XmBAt_WnO8F3T?usp=sharing