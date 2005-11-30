volod_d

Володимир Дочич volod_d

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Магія монтажу

Привіт

Мене звати Володя 

І я на протязі року професійно займаюсь відео монтажем.

Проходив професійне навчання по монтажу та анімації


Створюю класні динамічні відео ролики, працюю з онлайн навчанням, 

розробляю класні анімації для ваших відео роликів,

Відео ролики на Ютуб, тік-ток, інстанрам.

Відчуваю задоволення коли працюю з відео матеріалом.

Особлива висока увага до деталей

Виконую роботу швидко і в сроки..

портфоліо https://drive.google.com/drive/folders/1oZQLv9FL_LCw4iEXUV2XmBAt_WnO8F3T?usp=sharing

Портфолио

Видеомонтаж
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$4/час
от $4от 1 дня
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