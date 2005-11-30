Магія монтажу
Привіт
Мене звати Володя
І я на протязі року професійно займаюсь відео монтажем.
Проходив професійне навчання по монтажу та анімації
Створюю класні динамічні відео ролики, працюю з онлайн навчанням,
розробляю класні анімації для ваших відео роликів,
Відео ролики на Ютуб, тік-ток, інстанрам.
Відчуваю задоволення коли працюю з відео матеріалом.
Особлива висока увага до деталей
Виконую роботу швидко і в сроки..
портфоліо https://drive.google.com/drive/folders/1oZQLv9FL_LCw4iEXUV2XmBAt_WnO8F3T?usp=sharing
Портфолио
- Дівчина яка фоткає6 просмотров
- Трюки на роверах5 просмотров
Видеомонтаж
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$4/час
от $4от 1 дня
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