volodos1996

Александра volodos1996

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

elenix
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
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Очень качественно сделана работа, учтены все пожелания, молниеносная обратная связь. Очень рекомендую.
Заказчик, знающий чего хочет. Рекомендую.
Ответный отзыв
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Баннеры
Победитель конкурса!
Спасибо за победу в конкурсе :)
Ответный отзыв