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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Очень качественно сделана работа, учтены все пожелания, молниеносная обратная связь. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик, знающий чего хочет. Рекомендую.
$20
10 баллов
5 лет назад
Победитель конкурса!
Ответный отзыв
Спасибо за победу в конкурсе :)