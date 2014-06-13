vologda

Ольга vologda

 
47 летУкраина/Львов
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Бухгалтерский учет и аудит на производстве, торговле, в сфере услуг

Досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку -

Бухгалтерський та податковий облік послуг, виробництва та торгівлі .

з 2012- 2014 - приватні підприємці галузь - транспортно-експедиційні послуги

З 06/2006 - 2011 - ТзОВ”ВЕЕМ-Оздоббуд”, бухгалтер (буд. монт. роботи)

06/2005-06/2006 - ТзОВ”Ізок ”, бухгалтер (виробництво та послуги)

2002-2005 р.р. - ЛФ ДКВП”Комерційний центр ” бухгалтер (торгівля)

1999-2002р.р. - ДКВП ”Побутові послуги ”(пошив спец. одежды), гол.бухгалтер

Образовние высшее:

1994-1999 р.р. – Львівський держ.університет ім.І.Я.Франка

Спеціальність – облік і аудит

Кваліфікація – економіст

ПК: MS Office, 1C Бухгалтерія 7.7

Портфолио