Бухгалтерский учет и аудит на производстве, торговле, в сфере услуг
Досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку -
Бухгалтерський та податковий облік послуг, виробництва та торгівлі .
з 2012- 2014 - приватні підприємці галузь - транспортно-експедиційні послуги
З 06/2006 - 2011 - ТзОВ”ВЕЕМ-Оздоббуд”, бухгалтер (буд. монт. роботи)
06/2005-06/2006 - ТзОВ”Ізок ”, бухгалтер (виробництво та послуги)
2002-2005 р.р. - ЛФ ДКВП”Комерційний центр ” бухгалтер (торгівля)
1999-2002р.р. - ДКВП ”Побутові послуги ”(пошив спец. одежды), гол.бухгалтер
Образовние высшее:
1994-1999 р.р. – Львівський держ.університет ім.І.Я.Франка
Спеціальність – облік і аудит
Кваліфікація – економіст
ПК: MS Office, 1C Бухгалтерія 7.7
Портфолио
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