volosovczovvv

Здравствуйте, меня зовут Василий, имею опыт работы с такими фреймворками как
- Laravel
- React.js
- React Native
- Vue.js
- Yii2
Так же хорошо работаю с СУБД а именно:
- PostgreSQL(Моя любимая СУБД, использую ее везде где только могу, я понимаю что она для крупных проектов и для работы с большими объёмами данных, но ее многофункционально заранее избавляет от кучи проблем, взять в расчет только то что MySQL которую любят использовать для маленьких проектов потому что она быстрая не имеет банальных уведомлений (NOTIFY))
- MySQL;
Еще разрабатывал простые парсеры, ботов для дискорд и телеграм, использовал в коммерческих проектах технологии распознавания речи (https://voicekit.tinkoff.ru/docs/recognition)
+ могу в pure php и js.
P.S
*С продуктами компаний 1C и Битрикс не работаю*