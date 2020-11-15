volosovczovvv

Здравствуйте, меня зовут Василий, имею опыт работы с такими фреймворками как

- Laravel

- React.js

- React Native

- Vue.js

- Yii2

Так же хорошо работаю с СУБД а именно:

- PostgreSQL(Моя любимая СУБД, использую ее везде где только могу, я понимаю что она для крупных проектов и для работы с большими объёмами данных, но ее многофункционально заранее избавляет от кучи проблем, взять в расчет только то что MySQL которую любят использовать для маленьких проектов потому что она быстрая не имеет банальных уведомлений (NOTIFY))

- MySQL;

Еще разрабатывал простые парсеры, ботов для дискорд и телеграм, использовал в коммерческих проектах технологии распознавания речи (https://voicekit.tinkoff.ru/docs/recognition)

+ могу в pure php и js.

P.S

*С продуктами компаний 1C и Битрикс не работаю*