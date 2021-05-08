volt16volt

Станислав volt16volt

 
38 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Vadim94
Вадим 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Большое спасибо! Приятно с вами работать.
Второй проект, опять все отлично, классная озвучка, быстрые сроки, спасибо!
Ответный отзыв
Vadim94
Вадим 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка
Спасибо! Хороший текст, своевременная оплата. Буду рад поработать ещё.
Классный голос, быстро сработали. Все отлично.
Ответный отзыв