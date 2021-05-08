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Станислав
volt16volt
volt16volt
38 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
2 отзыва
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Озвучка текста
$7
Озвучка текста как в прошлый раз.
Озвучивание
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Озвучка
$7
Озвучить текст для медитации мужским голосом, пример прикрепил
Озвучивание
1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Вадим
Vadim94
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка текста
Большое спасибо! Приятно с вами работать.
Второй проект, опять все отлично, классная озвучка, быстрые сроки, спасибо!
Ответный отзыв
Вадим
Vadim94
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
$7
10 баллов
4 года назад
Озвучка
Спасибо! Хороший текст, своевременная оплата. Буду рад поработать ещё.
Классный голос, быстро сработали. Все отлично.
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
2
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