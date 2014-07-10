PHP5 программист, HTML5 + CSS3 версталщик

Имею 3 летний опыт программирования.

4 года совершенствовал свои навыки верстки.

Имею неприязнь к говнокоду.

Стараюсь писать "правильный" код, хотя точно никто не знает каков это "правильный" код.

Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте – Мартин Голдинг

Технологии которыми я владею: