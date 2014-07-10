volter9

Карлоев volter9

 
27 летСША/Лос-Анджелес
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP5 программист, HTML5 + CSS3 версталщик

Имею 3 летний опыт программирования.

4 года совершенствовал свои навыки верстки.

Имею неприязнь к говнокоду.

Стараюсь писать "правильный" код, хотя точно никто не знает каков это "правильный" код.

Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте – Мартин Голдинг

Технологии которыми я владею:

  • PHP5
  • JavaScript
  • HTML5
  • CSS3
  • Objective-C (основы iOS и Foundation)
PHPJavascriptHTMLiOS
Отзывы заказчиков
oldtrancer
Вадим 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка для CMS Simpla
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