PHP5 программист, HTML5 + CSS3 версталщик
Имею 3 летний опыт программирования.
4 года совершенствовал свои навыки верстки.
Имею неприязнь к говнокоду.
Стараюсь писать "правильный" код, хотя точно никто не знает каков это "правильный" код.
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте – Мартин Голдинг
Технологии которыми я владею:
- PHP5
- JavaScript
- HTML5
- CSS3
- Objective-C (основы iOS и Foundation)
Портфолио
- [Objective-C]Змейка на Lauchpad S166 просмотров
- Приложение на CodeIgniter - Игра "Порисуй"162 просмотра
- [HTML5]Игра головоломка с лазерами191 просмотр
- Расширение для Chrome (также работает на Opera)149 просмотров
- Дизайн и верстка шаблона для сайта The Coder106 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
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