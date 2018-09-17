Адаптивная верстка страниц и ре-дизайн сайтов.
Занимаюсь версткой сайтов по Вашему макету.
Также делаю Ваши сайты адаптивными! (Планшетный + мобильный вид)
ВСЕГДА, при выполнении Вашего задания, по окончанию работ Вы получаете мобильную версию Вашего сайта.
Так же выполняю услуги по ре-дизайну Вашего сайта. (изменение оформления, стилей, цветовых схем)
Есть свой дизайнер на случай если макета нет (доп. оплата)
Работаю быстро, сдаю в срок.
Всегда на связи.
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$50
средняя цена заказа
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Портфолио
- Верстка адаптивной landing страницы - из Adobe XD153 просмотра
- Верстка адаптивной landing страницы114 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Лучший специалист на Weblancer! Качество, скорость , аналитика!!! Все на высшем уровне ! Обязательно продолжим сотрудниччество !
Ответный отзыв
Отличный человек, приятно общаться, тщательно продуманное техническое задание, быстрая реакция и оперативные правки, оплата в срок. Рекомендую!!!
$25
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, профессионал своего дела. Всё сделано качественно и быстро. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Заказчиком доволен. Всегда на связи, дал адекватное ТЗ, быстро внес правки и оплатил работу!