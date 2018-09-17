voorest

Александр voorest

 
33 годаУкраина/Бердичев
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная верстка страниц и ре-дизайн сайтов.

Занимаюсь версткой сайтов по Вашему макету.

Также делаю Ваши сайты адаптивными! (Планшетный + мобильный вид)

ВСЕГДА, при выполнении Вашего задания, по окончанию работ Вы получаете мобильную версию  Вашего сайта.

Так же выполняю услуги по ре-дизайну Вашего сайта. (изменение оформления, стилей, цветовых схем)

Есть свой дизайнер на случай если макета нет (доп. оплата)

Работаю быстро, сдаю в срок.

Всегда на связи.

Верстка сайтаДизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
uu211
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Адаптивная верстка 1страницы лендинга (pixelperfect)
Лучший специалист на Weblancer! Качество, скорость , аналитика!!! Все на высшем уровне ! Обязательно продолжим сотрудниччество !
Отличный человек, приятно общаться, тщательно продуманное техническое задание, быстрая реакция и оперативные правки, оплата в срок. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
cmo-2016
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сверстать мобильную версию сайта
Отличный исполнитель, профессионал своего дела. Всё сделано качественно и быстро. Рекомендую всем.
Заказчиком доволен. Всегда на связи, дал адекватное ТЗ, быстро внес правки и оплатил работу!
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