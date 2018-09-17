Адаптивная верстка страниц и ре-дизайн сайтов.

Занимаюсь версткой сайтов по Вашему макету.

Также делаю Ваши сайты адаптивными! (Планшетный + мобильный вид)

ВСЕГДА, при выполнении Вашего задания, по окончанию работ Вы получаете мобильную версию Вашего сайта.

Так же выполняю услуги по ре-дизайну Вашего сайта. (изменение оформления, стилей, цветовых схем)

Есть свой дизайнер на случай если макета нет (доп. оплата)

Работаю быстро, сдаю в срок.

Всегда на связи.