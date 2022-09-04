Веб-разработчик

Обо мне:

Создаю современные и быстрые веб-сайты. С адаптивным и быстрым кодом. Устанавливаю админку Wordpress или Modx.

Моя специализация:

Верстка веб-интерфейсов (лендинги, веб-сайты, интернет-магазин)

Разработка сайтов под ключ(Wordpress, Modx, PHP)

Мои навыки:

-HTML;

-CSS;

-JQUERI;

-FLEXBOX;

-GRID;

-BEM;

-PHP

Мои преимущества:

- Делаю адаптивную версию сайта без привлечения дизайнера и не тратя на него деньги.

- Мои сайты проходят тест в Google Page Speed на скорость загрузки в зеленой отметки, что положительно сказываеться на поисковой выдаче.

- Делаю валидный код. Который можно проверить на валидаторе.