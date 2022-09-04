Веб-разработчик
Обо мне:
Создаю современные и быстрые веб-сайты. С адаптивным и быстрым кодом. Устанавливаю админку Wordpress или Modx.
Моя специализация:
Верстка веб-интерфейсов (лендинги, веб-сайты, интернет-магазин)
Разработка сайтов под ключ(Wordpress, Modx, PHP)
Мои навыки:
-HTML;
-CSS;
-JQUERI;
-FLEXBOX;
-GRID;
-BEM;
-PHP
Мои преимущества:
- Делаю адаптивную версию сайта без привлечения дизайнера и не тратя на него деньги.
- Мои сайты проходят тест в Google Page Speed на скорость загрузки в зеленой отметки, что положительно сказываеться на поисковой выдаче.
- Делаю валидный код. Который можно проверить на валидаторе.
Портфолио
- Верстка и натяжка лендинга39 просмотров
- Верстка 10 страниц сайта с натяжкой на Modx40 просмотров
- Верстка 2 страниц сайта с натяжкой на Modx39 просмотров
- Верстка лендинга119 просмотров
- Верстка и натяжка лендинга85 просмотров
- Верстка 6 страниц сайта с натяжкой на Modx96 просмотров
- Верстка лендинга77 просмотров