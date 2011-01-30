$3000
Нужно разработать и разместить приложение: многопользовательская карточная игра в стиле ПОКЕР РУМ. на виртуальные деньги. одна игра, один турнир. несколько платных опций.
Разработка игр6 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно разработать и разместить приложение: многопользовательская карточная игра в стиле ПОКЕР РУМ. на виртуальные деньги. одна игра, один турнир. несколько платных опций.
Нужна многопользовательская карточная флэш-игра СЕКА для Мой Мир.Игра на виртуальные деньги .За столом от 2-х до 6-ти игроков (много столов) .Возможность проведения турниров .В общем должно получиться СЕКА РУМ Бюджет не окончательный, просьба указать ...