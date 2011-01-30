vovaa

Владимир vovaa

 
52 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Приложение для мой мир, mail.ru.

    $3000

    Нужно разработать и разместить приложение: многопользовательская карточная игра в стиле ПОКЕР РУМ. на виртуальные деньги. одна игра, один турнир. несколько платных опций.

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-игра СЕКА

    $5000

    Нужна многопользовательская карточная флэш-игра СЕКА для Мой Мир.Игра на виртуальные деньги .За столом от 2-х до 6-ти игроков (много столов) .Возможность проведения турниров .В общем должно получиться СЕКА РУМ Бюджет не окончательный, просьба указать ...

    Разработка игр10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад