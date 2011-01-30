Нужна многопользовательская карточная флэш-игра СЕКА для Мой Мир.Игра на виртуальные деньги .За столом от 2-х до 6-ти игроков (много столов) .Возможность проведения турниров .В общем должно получиться СЕКА РУМ Бюджет не окончательный, просьба указать ...