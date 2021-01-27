vovarighter

Владимир vovarighter

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
КСС "РОДИС"

Тексты для всех!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты для постов в Инстаграм

    $1

    Нужны тексты постов в Инстаграм для фирмы, которая занимается написанием работ: контрольных, курсовых, дипломных, лабораторных и т.д. Тексты небольшие, плюс-минус. 75 руб./1К б.п.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт/копирайт новостей/статей

    Нужен адекватный, качественный, осмысленный ререайт/копирайт новостей/статей на разную тематику. Объем хороший, постоянный (еженедельно). Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ksjuha_v
Ксения 
34 года
10 лет в сервисе
Была
день назад
$1
10 баллов
4 года назад
Тексты для постов в Инстаграм
Спасибо большое за заказ! Четкое ТЗ! Рекомендую к сотрудничеству!
Ксения отлично справилась с заданием. С ней приятно иметь дело. Рекомендую.
Ответный отзыв