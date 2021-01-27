vovarighter

$1
Нужны тексты постов в Инстаграм для фирмы, которая занимается написанием работ: контрольных, курсовых, дипломных, лабораторных и т.д. Тексты небольшие, плюс-минус. 75 руб./1К б.п.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Нужны тексты постов в Инстаграм для фирмы, которая занимается написанием работ: контрольных, курсовых, дипломных, лабораторных и т.д. Тексты небольшие, плюс-минус. 75 руб./1К б.п.
Нужен адекватный, качественный, осмысленный ререайт/копирайт новостей/статей на разную тематику. Объем хороший, постоянный (еженедельно). Оплата - 30 руб. за 1000 зн. без пробелов.