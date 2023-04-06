Доброго дня, виконую різного типу роботи в веб-дизайн, Frontend, Оформлення Youtube каналу та інших соц.мереж, нескладний відеомонтаж, створення візиток, банерів, флаєрів.
Вмію прцювати в
— Figma
— Photoshop
— Adobe Premiere
— EasyCup
— Canva
Мої спеціалізації в Frontend:
— Landing Page
— Сайт під ключ
— Веб-дизайн
— Frontend-программировування
Photoshop:
— Обробка фото;
— Кольорокорекція;
— Видалення фону;
— Додавання будь-якого фону;
— Makeup (поліпшення вашого зовнішнього вигляду, прибираємо дефекти обличчя);
— Прибираємо непотрібні об'єкти в фото;
— Додаємо ефекти (наприклад: дим, птахи, і так далі);
Adobe Premiere та EasyCup:
— Вирізати/Обрізати/Об’єднати Кадри
— Додавання субтитрів, емодзі
— Фонова музика (без авторських прав)
Canva:
— Створення різного типу публікацій для Instagram (дописи, короткі відео, анімовані публікації, реклама для історії)
— Створення різного типу дописів для Facebook (історії, допис, короткі відео, оголошення, обкладинки, анімовані обкладинки).
— Створення колажів.
— Створення презентацій.
- Alexa32 просмотра
- Alexa24 просмотра
- BURNING MAN37 просмотров
- Learning40 просмотров
- Future26 просмотров
- Alto28 просмотров
- Cudy30 просмотров
- DREAMSHARE44 просмотра