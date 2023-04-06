Доброго дня

Доброго дня, виконую різного типу роботи в веб-дизайн, Frontend, Оформлення Youtube каналу та інших соц.мереж, нескладний відеомонтаж, створення візиток, банерів, флаєрів.

Вмію прцювати в

— Figma

— Photoshop

— Adobe Premiere

— EasyCup

— Canva

Мої спеціалізації в Frontend:

— Landing Page

— Сайт під ключ

— Веб-дизайн

— Frontend-программировування

Photoshop:

— Обробка фото;

— Кольорокорекція;

— Видалення фону;

— Додавання будь-якого фону;

— Makeup (поліпшення вашого зовнішнього вигляду, прибираємо дефекти обличчя);

— Прибираємо непотрібні об'єкти в фото;

— Додаємо ефекти (наприклад: дим, птахи, і так далі);

Adobe Premiere та EasyCup:

— Вирізати/Обрізати/Об’єднати Кадри

— Додавання субтитрів, емодзі

— Фонова музика (без авторських прав)

Canva:

— Створення різного типу публікацій для Instagram (дописи, короткі відео, анімовані публікації, реклама для історії)

— Створення різного типу дописів для Facebook (історії, допис, короткі відео, оголошення, обкладинки, анімовані обкладинки).

— Створення колажів.

— Створення презентацій.