vp395618-fgbenc

Елен Камсарян vp395618-fgbenc

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Про себе

Навчаюсь у Харківському Загальноосвітньому Ліцею #131 , зараз я у 9 класі.

Про сферу копірайтингу я дізналася нещодавно з соціальних мереж, пройшла курс. Також знаю 5 мов: вірменська, українська, англійська, російська, німецька. Тому можу працювати також як перекладач, а ще вдало вмію працювати над презентаціями.

Насправді я дуже творча людина: танці, вокал, малювання, книжки, саморозвиток - це все про мене.

Сподіваюся, що моє резюме може когось зачепити на співпрацю))).

Презентации
нет отзывов
$15/час
от $10от 3 дней
#708
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $60от 1 дня
#5051
Переводы
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#5189