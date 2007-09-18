Про себе
Навчаюсь у Харківському Загальноосвітньому Ліцею #131 , зараз я у 9 класі.
Про сферу копірайтингу я дізналася нещодавно з соціальних мереж, пройшла курс. Також знаю 5 мов: вірменська, українська, англійська, російська, німецька. Тому можу працювати також як перекладач, а ще вдало вмію працювати над презентаціями.
Насправді я дуже творча людина: танці, вокал, малювання, книжки, саморозвиток - це все про мене.
Сподіваюся, що моє резюме може когось зачепити на співпрацю))).
Портфолио
- Моє портфоліо1 просмотр
- Сертифікати про закінчення курсу з копірайтингунет просмотров
- День пам*яті воїнів - інтернаціоналістівнет просмотров
Презентации
нет отзывов
$15/час
от $10от 3 дней
#708
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $60от 1 дня
#5051
Переводы
нет отзывов
$20/час
от $10от 2 дней
#5189