Про себе

Навчаюсь у Харківському Загальноосвітньому Ліцею #131 , зараз я у 9 класі.

Про сферу копірайтингу я дізналася нещодавно з соціальних мереж, пройшла курс. Також знаю 5 мов: вірменська, українська, англійська, російська, німецька. Тому можу працювати також як перекладач, а ще вдало вмію працювати над презентаціями.

Насправді я дуже творча людина: танці, вокал, малювання, книжки, саморозвиток - це все про мене.

Сподіваюся, що моє резюме може когось зачепити на співпрацю))).