vpolubok

Виктория Полубок vpolubok

 
24 годаБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайнер, которым ты будешь доволен!

Вика и я дизайнер с опытом работы, который поможет создать вам эргономичный визуал и воплотит все пожелания!

Ключевые знания и навыки:

-ЛОГОТИПЫ / ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ;

-ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ;

- Дизайн УПАКОВКИ/ ЭТИКЕТКИ;

-Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

-Навыки взаимодействия с заказчиком;

-Уверенное владение программами.

Мои гарантии:

- Выполнение проектов в полном объёме.

- Закрытие проектов в срок. Время – ценный ресурс, который я предпочитаю использовать грамотно.

- Связь 24/7. В процессе работы над заказом, нахожусь всегда с вами на связи и оперативно отвечаю на сообщения.

- Правки. Возможность вносить корректировки в продукт, пока заказчик на 100% не будет доволен.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16375159287067
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Фаил для печати наклейки для порошка
Ответственный, внимательный и вежливый фрилансер. Качество и коммуникабельность на высоте! Будем работать и в дальнейшем.
Очень приятный и лояльный заказчик, спасибо за комфортное сотрудничество!
Ответный отзыв
lombard_a
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Необходимо разработать логотип для кафе
Работа выполнена на отлично!
Приятный заказчик, очень конкретно описал задачу, рекомендую!
Ответный отзыв