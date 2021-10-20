Дизайнер, которым ты будешь доволен!
Вика и я дизайнер с опытом работы, который поможет создать вам эргономичный визуал и воплотит все пожелания!
Ключевые знания и навыки:
-ЛОГОТИПЫ / ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ;
-ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ;
- Дизайн УПАКОВКИ/ ЭТИКЕТКИ;
-Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;
-Навыки взаимодействия с заказчиком;
-Уверенное владение программами.
Мои гарантии:
- Выполнение проектов в полном объёме.
- Закрытие проектов в срок. Время – ценный ресурс, который я предпочитаю использовать грамотно.
- Связь 24/7. В процессе работы над заказом, нахожусь всегда с вами на связи и оперативно отвечаю на сообщения.
- Правки. Возможность вносить корректировки в продукт, пока заказчик на 100% не будет доволен.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Упаковка для ароматических свечей "MOON home"35 просмотров
- Logo "MOON home"27 просмотров
- Продукты пчеловодства "Panakea"52 просмотра
- Project for "OMNIA" studio46 просмотров
- Logo "Botanica"49 просмотров
- SINI'OR POMIDOR29 просмотров
- BBQ truck park170 просмотров
- Дизайн для услуг электромонтажа Demciuc.PRO171 просмотр
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Ответственный, внимательный и вежливый фрилансер. Качество и коммуникабельность на высоте! Будем работать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Очень приятный и лояльный заказчик, спасибо за комфортное сотрудничество!
$100
10 баллов
2 года назад
Работа выполнена на отлично!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, очень конкретно описал задачу, рекомендую!