Дизайнер, которым ты будешь доволен!

Вика и я дизайнер с опытом работы, который поможет создать вам эргономичный визуал и воплотит все пожелания!

Ключевые знания и навыки:

-ЛОГОТИПЫ / ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ;

-ДИЗАЙН ПОЛИГРАФИИ;

- Дизайн УПАКОВКИ/ ЭТИКЕТКИ;

-Креативность, чувство цвета и стиля, творческий подход;

-Навыки взаимодействия с заказчиком;

-Уверенное владение программами.

Мои гарантии:

- Выполнение проектов в полном объёме.

- Закрытие проектов в срок. Время – ценный ресурс, который я предпочитаю использовать грамотно.

- Связь 24/7. В процессе работы над заказом, нахожусь всегда с вами на связи и оперативно отвечаю на сообщения.

- Правки. Возможность вносить корректировки в продукт, пока заказчик на 100% не будет доволен.