vsevolodsmirn

$500
Нужно вести группы в ВКонтакте и Инстаграме, умение работы с таргетом приветствуется. Писать на ВК
Социальные сети (SMM и SMO)20 заявок
Закрыт
5 лет назад
Все соцсети это маленький "садик" для бизнеса. Только не все за ним ухаживают.
А из тех кто ухаживает не все делают это правильно. Я готов привести ваш "садик" в порядок, посеять семена прибыли и вырастить в нём ваших клиентов.
SMM Instagram и ВКонтакте, таргет ВКонтакте и Facebook.
Состою в закрытом сообществе фрилансеров КСФ.
Писать на ВК: https://vk.com/fins_sw
Писать в телеграм: @Fins_sw
Нужно вести группы в ВКонтакте и Инстаграме, умение работы с таргетом приветствуется. Писать на ВК