vsevolodsmirn

"Сады" для бизнеса.

Все соцсети это маленький "садик" для бизнеса. Только не все за ним ухаживают.

А из тех кто ухаживает не все делают это правильно. Я готов привести ваш "садик" в порядок, посеять семена прибыли и вырастить в нём ваших клиентов.

SMM Instagram и ВКонтакте, таргет ВКонтакте и Facebook.

Состою в закрытом сообществе фрилансеров КСФ.

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