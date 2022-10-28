vsulimovvv

Занимаюсь вёрсткой сайтов. В данный момент использую методологию БЭМ, предпочитаю верстать чистым кодом, без использования различных библиотек и фреймворков - HTML5 / CSS3 / JS ES6. Работаю со сборщиком Gulp (препросессор Sass, минимизация файлов и т.д.). Для сохранности проекта использую Git и GitHub. Вёрстка валидная и кроссбраузерная. Для работы с макетами использую Figma и Photoshop. В планах развиться во Front-end разработчика, поэтому более детально изучаю JavaScript и Vue.js. Прохожу различные курсы и практикуюсь.