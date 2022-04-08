react-native JS developer

Ищу работу react-native JavaScript (можем так же обсудить TypeScript) разработчика для создания проекта. Буду рад по работать в англо-говорящей команде. В наличии мак, могу кодить и собирать на ios. Сам из Москвы, 33 года, пришел в мобильную разработку из другой сферы 2 года назад.За это время мною были написаны:-OctaZone: Workouts by Khabib (appStore)-Детское развивающее приложение (MVP)-Два пет проекта для общего развития, а так же чтобы прокачать навыки управления проектамиРаботал с англоязычными заказчиками из разных стран.Налаживаю коммуникацию, решаю задачи, не тяну время, по возможности помогаю коллегам (в наличии много софт навыков), самостоятелен в принятии решений, не токсичен, с чувством юмора :) Привык работать 1-2х недельными спринтами по скраму.Подключу redux, сделаю навигацию, настрою взаимодействие с сервером, сверстаю flexible экраны (желательно по Figma), сделаю несложную анимацию, подключу сторонние SDK (AppsFlyer, Amplitude, Firebase..), авторизацию, аналитику, push-ups, in-app messages, выгружу апку в googlePlay/appStore. При необходимости соберу команду из своего комьюнити. По запросу вышлю резюме и покажу код.Стек:• react-native-cli • JavaScript • Redux• Git• Jira/Trello/BB ect • FirebaseДля связи: @para_noah