Студентка Брянского Политехнического колледжа, специализация "Информационные системы и программирование".

Активно ищу подработку! Согласна на любые цены.

Обладаю такими личными качествами, как:

• Особое внимание к деталям. Ни малейшая ошибка не пройдет мимо меня, ибо будет слишком раздражать.

• Креативность. Имею при себе множество творческих умений и с радостью предлагаю свои услуги в данной сфере.

• Целеустремленность. Вы бы заплакали, если бы знали, сколько сайтов я уже перерыла.

• Умение нестандартно мыслить.

• Чувство юмора, умение расположить к себе человека.

• Быстрая обучаемость за счет любви к получению новых знаний и умений.

• Полное погружение в работу.