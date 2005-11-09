vvaffle

Вероника vvaffle

 
18 летРоссия/Брянск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Студентка Брянского Политехнического колледжа, специализация "Информационные системы и программирование".

Активно ищу подработку! Согласна на любые цены.

Обладаю такими личными качествами, как:

• Особое внимание к деталям. Ни малейшая ошибка не пройдет мимо меня, ибо будет слишком раздражать.

• Креативность. Имею при себе множество творческих умений и с радостью предлагаю свои услуги в данной сфере.

• Целеустремленность. Вы бы заплакали, если бы знали, сколько сайтов я уже перерыла.

• Умение нестандартно мыслить.

• Чувство юмора, умение расположить к себе человека.

• Быстрая обучаемость за счет любви к получению новых знаний и умений.

• Полное погружение в работу.

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1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
AntonShubin
Антон 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Постинг текста
Большое спасибо за выполненное задание.
Быстрая постановка задания, приятный заказчик!
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