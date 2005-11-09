Студентка Брянского Политехнического колледжа, специализация "Информационные системы и программирование".
Активно ищу подработку! Согласна на любые цены.
Обладаю такими личными качествами, как:
• Особое внимание к деталям. Ни малейшая ошибка не пройдет мимо меня, ибо будет слишком раздражать.
• Креативность. Имею при себе множество творческих умений и с радостью предлагаю свои услуги в данной сфере.
• Целеустремленность. Вы бы заплакали, если бы знали, сколько сайтов я уже перерыла.
• Умение нестандартно мыслить.
• Чувство юмора, умение расположить к себе человека.
• Быстрая обучаемость за счет любви к получению новых знаний и умений.
• Полное погружение в работу.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Большое спасибо за выполненное задание.
Ответный отзыв
Быстрая постановка задания, приятный заказчик!