Делаю сайты и лендинги

Привет, меня зовут Вероника!)

Я начинающий веб-дизайнер

Создаю:

Лендинги

Сайты-визитки

Работаю на TILDA, FIGMA

Уже имею опыт работы(все пришлю в direct)

Работаю быстро(2-7 дней) и качественно

Все время на связи

Делаю за минимальные цены

Как я работаю?

определяю ваших конкурентов и клиентов, на их основе создаю прототип сайта, в котором вы утверждаете тексты и расположение фото/видео

далее я рисую весь дизайн в FIGMA и так же после этого утверждаю его с вами

потом я собираю конечный сайт в TILDA и передаю его вам

Я очень люблю дизайн и крайне ответственно подойду к вашему заданию. Всё время буду находиться с вами на связи и сообщать, на каком этапе идёт работа над вашим проектом