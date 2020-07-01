Делаю сайты и лендинги
Привет, меня зовут Вероника!)
Я начинающий веб-дизайнер
Создаю:
Лендинги
Сайты-визитки
Работаю на TILDA, FIGMA
Уже имею опыт работы(все пришлю в direct)
Работаю быстро(2-7 дней) и качественно
Все время на связи
Делаю за минимальные цены
Как я работаю?
определяю ваших конкурентов и клиентов, на их основе создаю прототип сайта, в котором вы утверждаете тексты и расположение фото/видео
далее я рисую весь дизайн в FIGMA и так же после этого утверждаю его с вами
потом я собираю конечный сайт в TILDA и передаю его вам
Я очень люблю дизайн и крайне ответственно подойду к вашему заданию. Всё время буду находиться с вами на связи и сообщать, на каком этапе идёт работа над вашим проектом
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Портфолио
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