vvptelecom

$100
Нужен скрипт/программа, которая определяет среди мобильных номеров наличие номеров, которые зарегистрированы в Viber/WhatsApp (желательно вибер).
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
10 лет назад
Нужен скрипт/программа, которая определяет среди мобильных номеров наличие номеров, которые зарегистрированы в Viber/WhatsApp (желательно вибер).
Компания ищет разработчика платформы для массовых отправок пользователям Viber и Whatsapp. Платформа (клиентское ПО) должно устанавливаться на сервер, и использоваться через Web интерфейс. Подробнее об оплате после утверждения ТЗ и сроков.