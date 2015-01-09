vvptelecom

Артем vvptelecom

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Чекер Viber/WhatsApp

    $100

    Нужен скрипт/программа, которая определяет среди мобильных номеров наличие номеров, которые зарегистрированы в Viber/WhatsApp (желательно вибер).

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Софт для рассылок через whatsapp и Viber

    Компания ищет разработчика платформы для массовых отправок пользователям Viber и Whatsapp. Платформа (клиентское ПО) должно устанавливаться на сервер, и использоваться через Web интерфейс. Подробнее об оплате после утверждения ТЗ и сроков.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад