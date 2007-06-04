Приветствую!
Я фрилансер с опытом работы в области редактирования текста, создания стихов и написания поздравлений. Я страстно увлечена творческим процессом и готова предложить свои услуги для вашего проекта.
Услуги:
1. Редактирование текста:
- Исправление орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.
- Редактирование структуры текста, стиля и лексики.
- Проверка на уникальность (антиплагиат).
2. Написание стихов:
- Создание стихотворных произведений на различные темы и для разных целей.
- Работа с разными формами поэзии по вашему запросу.
3. Поздравления с событиями:
- Подготовка персонализированных поздравлений для различных мероприятий и праздников.
- Написание тостов, поздравлений, речей и других текстов для особых событий.
4. Другие услуги:
- Написание статей,переписания текста с любого источника в Word.
Почему выбрать меня:
Я предлагаю индивидуальный подход к каждому проекту, стремлюсь к высокому качеству и точности в работе. Моя цель - создать тексты, которые будут отвечать вашим потребностям и превзойдут ваши ожидания.
Связаться со мной:
Вы можете связаться со мной через сообщения здесь на платформе фриланса для обсуждения вашего проекта и получения дополнительной информации. Я готова начать работу в любое удобное для вас время.
Портфолио
- Текст9 просмотров
- Стих6 просмотров
- Редактирование текста7 просмотров
- Поздравления3 просмотра