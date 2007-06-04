Приветствую!

Я фрилансер с опытом работы в области редактирования текста, создания стихов и написания поздравлений. Я страстно увлечена творческим процессом и готова предложить свои услуги для вашего проекта.

Услуги:

1. Редактирование текста:

- Исправление орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок.

- Редактирование структуры текста, стиля и лексики.

- Проверка на уникальность (антиплагиат).

2. Написание стихов:

- Создание стихотворных произведений на различные темы и для разных целей.

- Работа с разными формами поэзии по вашему запросу.

3. Поздравления с событиями:

- Подготовка персонализированных поздравлений для различных мероприятий и праздников.

- Написание тостов, поздравлений, речей и других текстов для особых событий.

4. Другие услуги:

- Написание статей,переписания текста с любого источника в Word.

Почему выбрать меня:

Я предлагаю индивидуальный подход к каждому проекту, стремлюсь к высокому качеству и точности в работе. Моя цель - создать тексты, которые будут отвечать вашим потребностям и превзойдут ваши ожидания.

Связаться со мной:

Вы можете связаться со мной через сообщения здесь на платформе фриланса для обсуждения вашего проекта и получения дополнительной информации. Я готова начать работу в любое удобное для вас время.