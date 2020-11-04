Знание видео редакторов Adobe Premiere Pro, Sony Vegas. Обработаю ваше видео быстро, качественно и красиво. Всё в соответствии с пожеланиями клиента!
Род занятий:
-Съёмка и редактирование видео в Adobe Premiere Pro.
- Вёрстка Landing page. Только чистый и понятный код.
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Технологии:
-Adobe Photoshop
-Adobe Premiere Pro
-Adobe Illustrator
-Figma
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.
Связь:
- Telegram, WhatsApp: +79137186440
- Почта: [email protected]
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Портфолио
- Т. О. Скотный двор. Ночь музеев 2018. Видео66 просмотров
- Выставка "71 Ленин". Видео78 просмотров
- Концерт Partsvaniya. Видео63 просмотра
- Концерт группы Марлины. Видео68 просмотров
- Landing page Проектная организация ТАЛАНТ24 просмотра
- Ustal intro47 просмотров
- Пинг-понг турнир в баре The Rooks. Видео43 просмотра