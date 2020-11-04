Знание видео редакторов Adobe Premiere Pro, Sony Vegas. Обработаю ваше видео быстро, качественно и красиво. Всё в соответствии с пожеланиями клиента!

Род занятий:

-Съёмка и редактирование видео в Adobe Premiere Pro.

- Вёрстка Landing page. Только чистый и понятный код.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Технологии:

-Adobe Photoshop

-Adobe Premiere Pro

-Adobe Illustrator

-Figma

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox.

Связь: