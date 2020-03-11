Ускорение загрузки сайтов и исправление ошибок кодирования.
Образование высшее техническое по специальности программист.
Работаю системным администратором в городской газете.
Есть опыт программирования на языках:
Assembler, Pascal, C, HTML, PHP, CSS, JS.
Специализируюсь на ускорении загрузки сайтов
и исправлении ошибок кодирования сайта.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга