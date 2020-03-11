vyaznik

Сергей vyaznik

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ускорение загрузки сайтов и исправление ошибок кодирования.

Образование высшее техническое по специальности программист.

Работаю системным администратором в городской газете.

Есть опыт программирования на языках:

Assembler, Pascal, C, HTML, PHP, CSS, JS.

Специализируюсь на ускорении загрузки сайтов

и исправлении ошибок кодирования сайта.

HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга