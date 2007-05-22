Начинающий веб-программист

Мне 15 лет, обучаюсь программированию с 9-ти. Изучаю Python, Java, JavaScript, CSS, HTML, React.js и Vue.js. Уже сделал несколько проектов на HTML/CSS/JS и есть хороший опыт в программировании и алгоритмистике. Проходил курсы "Разработка на JavaScript для щкольников" с сайта synergy.ru и JavaRush, изучал книги по Python и алгоритмистике в программировании, выигрывал во множестве областных олимпиадах по программированию. Знаю к чему стримиться и полон энтузиазма к работе!