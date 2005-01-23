Рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.

Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы.

Меня зовут Елизавета, я рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.

Очень ответственная и творческая личность, все заказы выполняю вовремя.

Стоимость зависит от сложности заказа в целом.

Работаю в Photoshop CC, CorelDraw и в Sai.

Всё, что вам интересно мы можем обсудить в ЛС.