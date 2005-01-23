Рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.
Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы.
Меня зовут Елизавета, я рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.
- Очень ответственная и творческая личность, все заказы выполняю вовремя.
- Стоимость зависит от сложности заказа в целом.
- Работаю в Photoshop CC, CorelDraw и в Sai.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Очень интересный стиль и необычный подход к работе. Очень доволен сотрудничеством, желаю развития в данной сфере)
Ответный отзыв
Большое спасибо) отличный заказчик, всё прекрасно разъяснил. Рекомендую к сотрудничеству.