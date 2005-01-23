wakamono

Елизавета wakamono

 
20 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.

Здравствуйте, уважаемые заказчики и гости страницы. 

Меня зовут Елизавета, я рисую иллюстрации к книгам, открытки, иконки и обложки для книг.

  • Очень ответственная и творческая личность, все заказы выполняю вовремя.
  • Стоимость зависит от сложности заказа в целом.
  • Работаю в Photoshop CC, CorelDraw и в Sai.
Всё, что вам интересно  мы можем обсудить в ЛС.
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Отзывы заказчиков

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужно нарисовать лица для классов D&D
Очень интересный стиль и необычный подход к работе. Очень доволен сотрудничеством, желаю развития в данной сфере)
Большое спасибо) отличный заказчик, всё прекрасно разъяснил. Рекомендую к сотрудничеству.
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