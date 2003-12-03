Графический / Web дизайнер | Иллюстратор
Профессиональный профиль:
Начинающий графический дизайнер, веб-дизайнер и иллюстратор в создании креативных и эффективных дизайн-решений. Специализируюсь на разработке уникальных визуальных концепций, уделяя внимание деталям и требованиям клиента.
Навыки:
- Владение программами Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator), Figma
- Иллюстрация и рисунок в различных стилях
- Умение работать в команде и соблюдать сроки
Дополнительная информация:
- Готова к выполнению проектов различной сложности
- Стремление к постоянному профессиональному развитию и обучению новым технологиям
Готова к новым творческим вызовам и с нетерпением жду возможности принести свой вклад в ваш проект.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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