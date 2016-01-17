wallstreetks

Есть скрипт добавления уровней сетки фибо нужно дописать параметры изменение цвета,толщины и описание уровней.
Константин Гаргала wallstreetkswallstreetks
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