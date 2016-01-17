wallstreetks

Константин Гаргала wallstreetks

 
43 годаУкраина/Донецк
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать Скрипт или индикатор на MT-4

    Нужно написать скрипт или индикатор но желательно индикатор. Индикатор заготовка в который я буду в самом коде добавлять нужные мне уровни сетки фибы, описание этих уровней цвет и толщину. На графике чтоб я мог разместить ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Внедрение платежных систем на сайт

    Требуется реализовать на сайт полу автоматические выплаты таких платежных систем : Perfect Money, payeer, Advanced Cash, OKPAY. Работаем или без предоплат или по БП сделке. Просьба сразу писать ориентировочную стоимость работы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделка сайта

    Админка 1. Функция сохранение информации в Exel не до конца доделана нужно зделать чтобы сохраняла еще 1 раздел это информация о пользователях,Некоторы столбики информацию отображают некоректно пишу какие: Ожидают пополнение. История пополнений столбики получаются в разброс не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доделка сайта

    Требуется Доделка сайта Админка 1. Функция сохранение информации в Exel не до конца доделана нужно зделать чтобы сохраняла еще 1 раздел это информация о пользователях,  и при нажатии на клавишу Exel происходило сохранение. 2.Вкладка заметка для пользователей окно куда ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модернизация сайта инвестиционного фонда

    модернизация сайта инвестиционного фонда: 1.Пересмотреть сайт во всех возможных браузерах,в некоторых браузерах сайт не правильно отоброжается бывает отдельные элементы. сдвиг в некоторых браузерах происходит. Нужно все детально просмотреть. Примеры находятся в папке Картинки из разных браузеров. 2.Добавить ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рассыльщик

    Написать программу для рассылки сообщений по скайпу подробности в скайп wallstreetks Програма приложение под скайп рассылщик. Функции: Добавить контакты Данная функция загружает из текстовика контакты в програму по которым будет итти рассылка Удалить контакты данная функция удаляет контакты ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад