wan2be

Качественная быстрая и главное недорогая - вёрстка сайта с кроссбраузерным кодом, используя HTML, SCSS, CSS, JS, GULP, БЭМ.

работая со мной

Вы можете сэкономить и получить отличный результат, берусь за работу не дорого, потому что я молодой специалист готовый сделать все ради вашего положительного отзыва.Хочу расти и развиваться делая все на профессиональном уровне.

Я гарантирую вам помощь абсолютно бесплатно если возникнут какие-то проблемы в течении 2 недель после отправленного мной архива с готовой версткой, вы можете связаться со мной (Социальные сети и прочая связь - ниже)

исправлю все допущенные косяки.

Сделаю адаптив без респонсив макета основываясь по макету ПК, могу сделать вам адаптив для мобилок, если в дизайне этого не было предоставлено.

Вы сэкономите время если я откликнулся на ваш заказ сам, то значит у меня нет параллельной работы или каких-то отвлекающих дел, я не имею тон заказов и берусь за следующий только когда выполню текущий! Поэтому работы я постараюсь выполнить молниеносно

Вы будете довольны работая со мной все выше перечисленное явно заставит вас, обратится ко мне еще раз.

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вк: https://vk.com/wan22be

telegram: wan2be

Почта: [email protected] (ее проверяю редко)