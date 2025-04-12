Здравствуйте!

Вы наверняка хотите знать, кто я такой. Так вот, я — веб-дизайнер.

Уверенно владею такими программами, как:

Tilda (создание одностраничников);

Figma (создание сайтов любой сложности);

Photoshop (создание дизайна страниц сайта, баннеров на YouTube);

Illustrator (создание логотипов, иконок);

Работа со мной проводится после согласования деталей. Ставлю сроки и стоимость — Вы всегда можете быть уверены в результате.

Свяжитесь со мной по следующим ссылкам:

[email protected]