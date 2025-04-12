Здравствуйте!
Вы наверняка хотите знать, кто я такой. Так вот, я — веб-дизайнер.
Уверенно владею такими программами, как:
Tilda (создание одностраничников);
Figma (создание сайтов любой сложности);
Photoshop (создание дизайна страниц сайта, баннеров на YouTube);
Illustrator (создание логотипов, иконок);
Работа со мной проводится после согласования деталей. Ставлю сроки и стоимость — Вы всегда можете быть уверены в результате.
Свяжитесь со мной по следующим ссылкам:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Превью для видео YouTubeнет просмотров
- Иконки едынет просмотров
- Дизайн сайта Pizza2 просмотра
- Дизайн одной страницы сайта2 просмотра
- Дизайн сайта на Tilda1 просмотр
- Логотип "НАПАРУ"нет просмотров
- Логотип Samoriaнет просмотров
- Логотип KIDIUSнет просмотров
- Логотип инжиниринговой компаниинет просмотров