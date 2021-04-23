Верстка и Веб-дизайн - Качество. Цена. Срок!
Приветствую! Меня зовут Дмитрий, и я начинающий веб-разработчик!
На данный момент верстаю макеты средней сложности (8 месяцев рабочей практики), а также прокачиваю свой скилл в веб-дизайне. За этот период собрал портфолио, с которым Вы можете ознакомиться на этом сайте.
Основная моя цель на ближайшие 5 лет - стать крутым разработчиком.
Технологии, которые использую в работе: методология БЭМ, препроцессоры Sass / Scss, Flexbox, Gulp, jQuery, Html, Css, Js.
Доступен 10-12 часов в сутки, не нарушаю сроков, качественная работа, и приемлемые цены!
Буду рад ответить на все ваши вопросы и предложения.
Соц.сети для связи:
Вк: Личная страница
Insta: Фоточки
Почта: [email protected]
Телеграм: 8 708 851 65 50
Портфолио
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