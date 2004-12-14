Переводчик, ретушер, иллюстратор.
Перевожу тексты с русского на английский и с английского на русский. Могу работать без субтитров. Свободно говорю на английском. Уровень английского upper intermediate. Училась в языковой школе с носителями языка.
Многолетний опыт в ретушировании фотографий, цветокоррекции. Могу убирать людей/ненужные предметы с фото.
Снимаю фото ваших продуктов.
Являюсь студентом в институте по профессии графического дизайна. Рисую персонажей.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Художественные работынет просмотров
- Редактирование фотографии1 просмотр
- Съёмка вашего продуктанет просмотров
- Съёмка вашего продукта1 просмотр
- Работа с перспективойнет просмотров
- Удаление лишних предметов с фотографии1 просмотр