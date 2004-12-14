Переводчик, ретушер, иллюстратор.

Перевожу тексты с русского на английский и с английского на русский. Могу работать без субтитров. Свободно говорю на английском. Уровень английского upper intermediate. Училась в языковой школе с носителями языка.

Многолетний опыт в ретушировании фотографий, цветокоррекции. Могу убирать людей/ненужные предметы с фото.

Снимаю фото ваших продуктов.

Являюсь студентом в институте по профессии графического дизайна. Рисую персонажей.