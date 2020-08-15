Разработка сайтов, информационное и техническое сопровождение

Разработка сайтов

В понятие разработки веб-сайта входит: разработки дизайна страниц, верстки страниц и программировании сайта для логики его работы в Интернете.

Верстка сайтов

Монтаж содержимого web-страниц сайта по оригинальному дизайнерскому макету из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций и прочее.

Публикация сайтов

Размещение сайта в Интернете для общего доступа к его информации. То есть, арендовать для сайта физическое место на web-сервере, где будут находиться его файлы и приобрести адрес, по которому сайт будет доступен.

Сопровождение сайтов

Обслуживание рабочего сайта. Наполнение его необходимым содержимым. Помощь в обновлении содержания и внесение корректировок в работу сайта, если это требуется

Контактная информация

Сайт wd-asha.ru

Почта: [email protected]

Телефон: 89043000734