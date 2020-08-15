Разработка сайтов, информационное и техническое сопровождение
Разработка сайтов
В понятие разработки веб-сайта входит: разработки дизайна страниц, верстки страниц и программировании сайта для логики его работы в Интернете.
Верстка сайтов
Монтаж содержимого web-страниц сайта по оригинальному дизайнерскому макету из составных элементов: набранного текста, заголовков, таблиц, иллюстраций и прочее.
Публикация сайтов
Размещение сайта в Интернете для общего доступа к его информации. То есть, арендовать для сайта физическое место на web-сервере, где будут находиться его файлы и приобрести адрес, по которому сайт будет доступен.
Сопровождение сайтов
Обслуживание рабочего сайта. Наполнение его необходимым содержимым. Помощь в обновлении содержания и внесение корректировок в работу сайта, если это требуется
Контактная информация
Сайт wd-asha.ru
Почта: [email protected]
Телефон: 89043000734
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