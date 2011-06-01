web-diva

Яна web-diva

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
3Д визуализации и моделирование

3Д визуализации интерьеров и экстерьеров. 3Д моделирование.

Портфолио: https://www.instagram.com/yanast_3d/.

+79058341501

[email protected] 

Отзывы заказчиков

lukinsv
Сергей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Степанова Яна (web-diva)
Отличная работа, действительно качественный дизайн! Работа выполнена в обозначенный срок.
Хорошо поработали, спасибо за проект! Заказчик всегда на связи, с оплатой проблем не было.
Ответный отзыв
Garik187
Игорь 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Создание главной HTML страницы.
HTML
Приятно иметь дело с человеком понимающим свое дело. Яна выполнила задание качественно и быстро.
Все отлично!
Ответный отзыв