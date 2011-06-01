3Д визуализации и моделирование
3Д визуализации интерьеров и экстерьеров. 3Д моделирование.
Портфолио: https://www.instagram.com/yanast_3d/.
+79058341501
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, действительно качественный дизайн! Работа выполнена в обозначенный срок.
Ответный отзыв
Хорошо поработали, спасибо за проект! Заказчик всегда на связи, с оплатой проблем не было.
$5
10 баллов
14 лет назад
HTML
Приятно иметь дело с человеком понимающим свое дело. Яна выполнила задание качественно и быстро.
Ответный отзыв
Все отлично!