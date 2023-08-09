Я працюю копірайтером, вебмайстром та seo-оптимізатором з 2015 року. За цей час докладно вивчив усі важливі моменти для успішної розробки та просування сайтів у мережі інтернет, тому робота над кожним із взятих мною проектів відбувається виключно за всіма правилами.



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