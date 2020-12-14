Понятная, качественная вёрстка в срок - сайт с чистым кросбраузерным валидным кодом. Адаптив, БЭМ ,Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, jQuery, Javascript.

Моя вёрстка - Ваше сохраненное время и деньги!

Работая со мной вы экономите:

Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата .

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку.

после передачи архива с готовой версткой яисправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

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Ответственность:

- готов приступить сейчас

- довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

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