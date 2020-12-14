Понятная, качественная вёрстка в срок - сайт с чистым кросбраузерным валидным кодом. Адаптив, БЭМ ,Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, jQuery, Javascript.
Моя вёрстка - Ваше сохраненное время и деньги!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграмм: @web_kung_fu
- готов приступить сейчас
- довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @web_kung_fu
Портфолио
- Магазин адаптивный62 просмотра
- Адаптивный сайт для Вашего бренда65 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
3 балла
3 года назад
CSSHTMLJavaScript
Исполнитель сам все написал.
Ответный отзыв
Безупречно поставленная задача, во всех деталях! Приятный в общении человек, быстрый отклик на сообщения. Работа мною в срок не выполнена, безопасный платеж я отменил, файлы передал. Приятно иметь дело. Рекомендую однозначно.
$10
2 балла
4 года назад
FigmaHTMLNode.js
Просто пропал, никакой связи. Не связывайтесь с этим исполнителем, если не хотите потратить впустую время.