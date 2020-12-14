web-kung-fu

Александр web-kung-fu

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Понятная, качественная вёрстка в срок - сайт с чистым кросбраузерным валидным кодом. Адаптив, БЭМ ,Flexbox, CSS3, SASS, HTML5, jQuery, Javascript.

Моя вёрстка - Ваше сохраненное время и деньги!

Работая со мной вы экономите:

  • ДеньгиКачественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

Ответственность:

- готов приступить сейчас

- довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком.

Портфолио

Отзывы заказчиков

htdocs
Глеб 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
3 балла
3 года назад
Оффлайн тестировщик.
CSSHTMLJavaScript
Исполнитель сам все написал.
Безупречно поставленная задача, во всех деталях! Приятный в общении человек, быстрый отклик на сообщения. Работа мною в срок не выполнена, безопасный платеж я отменил, файлы передал. Приятно иметь дело. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
hrwortex
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
2 балла
4 года назад
Верстка лендинга, в наличии дизайн Figma
FigmaHTMLNode.js
Просто пропал, никакой связи. Не связывайтесь с этим исполнителем, если не хотите потратить впустую время.