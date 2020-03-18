$21
Требуется написать отзывы объемом 10-20 слов (120-180 символов) для размещения в интернете. Важно четко выражать суть написанного и правильно расставлять знаки препинания.
Служба поддержкинет заявок
Закрыт
6 месяцев назад
Требуется написать отзывы объемом 10-20 слов (120-180 символов) для размещения в интернете. Важно четко выражать суть написанного и правильно расставлять знаки препинания.
Сделать лендинг на основе сайта.Нужно сделать лендинг на основе этого сайта: https://www.gtr.life/en/ Нужна только английская версия. Все картинки и документы, что на сайте можно использовать в лендинге, кроме тех, что с логотипом.