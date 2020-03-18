web-r

Коля web-r

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать лендинг на основе сайта

    $31

    Сделать лендинг на основе сайта.Нужно сделать лендинг на основе этого сайта: https://www.gtr.life/en/ Нужна только английская версия. Все картинки и документы, что на сайте можно использовать в лендинге, кроме тех, что с логотипом.

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад