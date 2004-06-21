webAnastasi

Настя Аверкина webAnastasi

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Актуальный дизайн сайтов только для вас!

Моя цель- удобный для пользователей сайт и довольный заказчик

Я начинающий веб дизайнер.

Правки бесплатно!

Гарантия. После передачи заказа гарантия одну неделю. Исправлю все свои ошибки.

Готова приступить к вашему заданию прямо сейчас:

  •  Моя почта [email protected]
  • Инстаграм webanastasi (там же и портфолио)
  • Skype : Anastasi Averkina
Процесс работы:

  • Вы выбираете меня и даёте задание
  • Я выполняю поставленную задачу в срок
  • Вы проверяете мою работу и я делаю правки
  • оплата
Языки:

  • Русский
  • Английский
Буду рада поработать с вами!