Актуальный дизайн сайтов только для вас!
Моя цель- удобный для пользователей сайт и довольный заказчик
Я начинающий веб дизайнер.
Правки бесплатно!
Гарантия. После передачи заказа гарантия одну неделю. Исправлю все свои ошибки.
Готова приступить к вашему заданию прямо сейчас:
- Моя почта [email protected]
- Инстаграм webanastasi (там же и портфолио)
- Skype : Anastasi Averkina
- Вы выбираете меня и даёте задание
- Я выполняю поставленную задачу в срок
- Вы проверяете мою работу и я делаю правки
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