Актуальный дизайн сайтов только для вас!

Моя цель- удобный для пользователей сайт и довольный заказчик

Я начинающий веб дизайнер.

Правки бесплатно!

Гарантия. После передачи заказа гарантия одну неделю. Исправлю все свои ошибки.

Готова приступить к вашему заданию прямо сейчас:

Моя почта [email protected]

[email protected] Инстаграм webanastasi (там же и портфолио)

webanastasi (там же и портфолио) Skype : Anastasi Averkina

Процесс работы:

Вы выбираете меня и даёте задание

Я выполняю поставленную задачу в срок

Вы проверяете мою работу и я делаю правки

оплата

Языки:

Русский

Английский

Буду рада поработать с вами!