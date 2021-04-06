Профессиональная вёрстка сайтов. Адаптивная вёрстка, HTML5/CSS3, Бэм, Flexbox/Grid, SCSS, JS, Wordpress

Моя цель заключается в том, что бы клиент остался доволен.

Работая со мной Вам будет гарантирована качественно выполненная работа, строгое соблюдение сроков выполнения проекта, комфортное общение, гарантия на верстку после сдачи проекта.

Следствием будет являться сэкономленные нервы, время, деньги.

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Технологии: html, css, sass, flex, grid, бэм, javascript, php, wordpress.

Гарантия: после сдачи проекта я всегда на связи и готов быстро исправлять ошибки, которые были пропущены при приемке.