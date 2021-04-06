Профессиональная вёрстка сайтов. Адаптивная вёрстка, HTML5/CSS3, Бэм, Flexbox/Grid, SCSS, JS, Wordpress
Моя цель заключается в том, что бы клиент остался доволен.
Работая со мной Вам будет гарантирована качественно выполненная работа, строгое соблюдение сроков выполнения проекта, комфортное общение, гарантия на верстку после сдачи проекта.
Следствием будет являться сэкономленные нервы, время, деньги.
Контакты:
Телеграм: Kiri11_s
E-mail: [email protected]
WhatsApp: ?89222079282
И любые другие для Вас удобные способы.?
Технологии: html, css, sass, flex, grid, бэм, javascript, php, wordpress.
Гарантия: после сдачи проекта я всегда на связи и готов быстро исправлять ошибки, которые были пропущены при приемке.
Я против войны в Украине!
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Благодарю за выполненный проект. Понравилось все : качество работы, коммуникация, соблюдение сроков. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный и адекватный заказчик.