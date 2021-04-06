web__Jack

Кирилл web__Jack

 
33 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональная вёрстка сайтов. Адаптивная вёрстка, HTML5/CSS3, Бэм, Flexbox/Grid, SCSS, JS, Wordpress

Моя цель заключается в том, что бы клиент остался доволен.

Работая со мной Вам будет гарантирована качественно выполненная работа, строгое соблюдение сроков выполнения проекта, комфортное общение, гарантия на верстку после сдачи проекта.

Следствием будет являться сэкономленные нервы, время, деньги.

Контакты:

Технологии: html, css, sass, flex, grid, бэм, javascript, php, wordpress.

Гарантия: после сдачи проекта я всегда на связи и готов быстро исправлять ошибки, которые были пропущены при приемке.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
prikhodkin
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Благодарю за выполненный проект. Понравилось все : качество работы, коммуникация, соблюдение сроков. Буду обращаться еще.
Отличный и адекватный заказчик.
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