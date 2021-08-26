web_alina_

Я UI/UX дизайнер веб интерфейсов. Создаю стильные и удобные для пользователей лендинги и интернет магазины с нуля без шаблонов. Если ваш дизайн интерфейса устарел или не удобен в использование, с удовольствием займусь его редизайном.
Вашему бизнесу нужна продающая презентация услуг? Это могут быть лекции, семинары, тренинги, прайс лист или же знакомство с брендов. Создам стильную, лаконичную и грамотную презентацию для вас.
Опыт работы:
– С 2020 UI/UX дизайнер web интерфейсов,
– Работаю с компаниями удаленно, для крупных заказов подключаю команду верстальщиком и дизайнеров.
– Есть опыт работы с локальными и зарубежными компаниями, такими как теннисная Академия в Австрии, фотограф в Европе, магазин виниловых пластинок а Америке, клиники в Украине, концерты и выставки по всему миру.
Профессиональные навыки:
– UI/UX дизайн web интерфейсов
– Протипирование
– Адаптивные версии сайта
– Графический дизайн
– Высокий уровень владения Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD), Figma, SketchЛичные навыки:
– Учитываю интересы компании и пользователей
– Детально изучаю проект, вникаю в детали, много спрашиваю и слышу заказчика
– Советую, объясняю и подсказываю по мере своей компетентности
– Отправлю макет только после полной проверки
– Постоянно на связи с утра и до вечера
Стоимость:
– Уникальный дизайн Landingpage (одностраничный сайт) без верстки от 150$ до 300$
– Верстка Landingpage (одностраничный сайт) made on Tilda от 150$ до 300$
– Дизайн интернет магазина от 250$
– Верстка интернет магазина made on Tilda от 250$
– Презентация от 170$
Финальный расчёт стоимости составляю на основании брифа. В стоимость включены адаптивные версии сайта. Работаю по брифу и по предоплате.