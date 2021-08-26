web_alina_

UI/UX дизайн современных сайтов, редизайн, вёрстка на Tilda. Слышу Ваши потребности и создаю сайты на которых хочется остаться.

Я UI/UX дизайнер веб интерфейсов. Создаю стильные и удобные для пользователей лендинги и интернет магазины с нуля без шаблонов. Если ваш дизайн интерфейса устарел или не удобен в использование, с удовольствием займусь его редизайном.

Вашему бизнесу нужна продающая презентация услуг? Это могут быть лекции, семинары, тренинги, прайс лист или же знакомство с брендов. Создам стильную, лаконичную и грамотную презентацию для вас.

Опыт работы:

– С 2020 UI/UX дизайнер web интерфейсов,

– Работаю с компаниями удаленно, для крупных заказов подключаю команду верстальщиком и дизайнеров.

– Есть опыт работы с локальными и зарубежными компаниями, такими как теннисная Академия в Австрии, фотограф в Европе, магазин виниловых пластинок а Америке, клиники в Украине, концерты и выставки по всему миру.

Профессиональные навыки:

– UI/UX дизайн web интерфейсов

– Протипирование

– Адаптивные версии сайта

– Графический дизайн

– Высокий уровень владения Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, XD), Figma, SketchЛичные навыки:

– Учитываю интересы компании и пользователей

– Детально изучаю проект, вникаю в детали, много спрашиваю и слышу заказчика

– Советую, объясняю и подсказываю по мере своей компетентности

– Отправлю макет только после полной проверки

– Постоянно на связи с утра и до вечера

Стоимость:

– Уникальный дизайн Landingpage (одностраничный сайт) без верстки от 150$ до 300$

– Верстка Landingpage (одностраничный сайт) made on Tilda от 150$ до 300$

– Дизайн интернет магазина от 250$

– Верстка интернет магазина made on Tilda от 250$

– Презентация от 170$

Финальный расчёт стоимости составляю на основании брифа. В стоимость включены адаптивные версии сайта. Работаю по брифу и по предоплате.