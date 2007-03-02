Достойно выполнил работу. Местами домыслил техзадание, предложил свои варианты реализации функционала, оказавшиеся более удобными, чем первоначально задуманные. Работает добросовестно и весьма вдумчиво, видимо, поэтому несколько неспешно. Однако, на мой взгляд, это больше плюс, чем минус. С большой вероятностью, если бы задача была срочная, он сделал бы ее быстрее, но в этом не было необходимости и таких требований не выдвигалось.