webchess

Сергей webchess

 
54 годаРоссия/Новокузнецк
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ФИО:Деев Сергей Леонидович

Дата рождения: 29.11.1969

Место жительства: г.Новокузнецк Кемеровской области

Образование: высшее (ТИАСУР, г.Томск, 1993г)

Область знаний: PHP, MySQL, JavaScriph, HTML, CSS

Опыт работы в интернет с 2000г

Предлагаемые услуги:

- разработка движков для сайтов, интернет магазинов;

- нарезка дизайна, наложение скриптов;

- разработка скриптов любой сложности.

Дополнительно:

- активное применение Smarty-шаблонов (разделение программного кода и оформление);

- хорошие наработки в области AJAX (выполнение скриптов без перезагрузки страниц).

Сертификаты: PHP, JavaScript, HTML, CSS - http://weblancer.net/users/webchess/certificates/

Список работ http://weblancer.net/users/webchess/portfolio/

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
visit1
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Скрипт интернет-магазина с партнерской программой
Достойно выполнил работу. Местами домыслил техзадание, предложил свои варианты реализации функционала, оказавшиеся более удобными, чем первоначально задуманные. Работает добросовестно и весьма вдумчиво, видимо, поэтому несколько неспешно. Однако, на мой взгляд, это больше плюс, чем минус. С большой вероятностью, если бы задача была срочная, он сделал бы ее быстрее, но в этом не было необходимости и таких требований не выдвигалось.
Приятно было поработать с заказчиком. Грамотно составлено ТЗ, легко найти общий язык, своевременная оплата.
Ответный отзыв
wingman2006
Юрий 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов
$50
0 баллов
16 лет назад
Переделка скриптов на сайте
Обещал сделать работу за 3 дня. Прошло уже 2 недели. Ни работы, никаких-либо извинений
JamalAbu
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Страница кешируется в Опере (Php+Mysql+XAjax)
Спасибо за помощь
DSlab
Денис 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Простой магазин с отправкой заказа на email
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vadnag
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Закрытый чат
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга