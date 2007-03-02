ФИО:Деев Сергей Леонидович
Дата рождения: 29.11.1969
Место жительства: г.Новокузнецк Кемеровской области
Образование: высшее (ТИАСУР, г.Томск, 1993г)
Область знаний: PHP, MySQL, JavaScriph, HTML, CSS
Опыт работы в интернет с 2000г
Предлагаемые услуги:
- разработка движков для сайтов, интернет магазинов;
- нарезка дизайна, наложение скриптов;
- разработка скриптов любой сложности.
Дополнительно:
- активное применение Smarty-шаблонов (разделение программного кода и оформление);
- хорошие наработки в области AJAX (выполнение скриптов без перезагрузки страниц).
Сертификаты: PHP, JavaScript, HTML, CSS - http://weblancer.net/users/webchess/certificates/
Список работ http://weblancer.net/users/webchess/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Магазин ЭКСКЛЮЗИВНЫХ и ПРИКОЛЬНЫХ футболок и маек959 просмотров
- Доска объявлений264 просмотра
- Php-shop516 просмотров
- Сайт-визитка без MySQL308 просмотров
- Интернет-магазин портативной техники514 просмотров
- Магазин Гжели694 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
13 лет назад
Достойно выполнил работу. Местами домыслил техзадание, предложил свои варианты реализации функционала, оказавшиеся более удобными, чем первоначально задуманные. Работает добросовестно и весьма вдумчиво, видимо, поэтому несколько неспешно. Однако, на мой взгляд, это больше плюс, чем минус. С большой вероятностью, если бы задача была срочная, он сделал бы ее быстрее, но в этом не было необходимости и таких требований не выдвигалось.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с заказчиком. Грамотно составлено ТЗ, легко найти общий язык, своевременная оплата.
$50
0 баллов
16 лет назад
Обещал сделать работу за 3 дня. Прошло уже 2 недели. Ни работы, никаких-либо извинений
$0
10 баллов
16 лет назад
Спасибо за помощь
$10
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
4 отзыва(-1)
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга