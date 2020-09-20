Качественная, адаптивная вёрстка сайтов точно в срок.

﻿﻿Качественно разрабатываю сайты

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

CSS3\JS анимация сайтов.

Программирование на JS (калькуляторы, обработчики форм, валидация, маски ввода и пр.)

Интеграция верстки с WordPress

Оптимизация загрузки сайта

Мне важно что бы заказчик остался доволен от полученного результата и от работы со мной.

Всегда следую договорённостям как по срокам, так и по заданию. Всегда на связи в рабочие часы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, Gulp/Webpack, JavaScript

Связаться со мной: