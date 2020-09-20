Качественная, адаптивная вёрстка сайтов точно в срок.
Качественно разрабатываю сайты
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD
- CSS3\JS анимация сайтов.
- Программирование на JS (калькуляторы, обработчики форм, валидация, маски ввода и пр.)
- Интеграция верстки с WordPress
- Оптимизация загрузки сайта
Всегда следую договорённостям как по срокам, так и по заданию. Всегда на связи в рабочие часы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ, Gulp/Webpack, JavaScript
Связаться со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: chalyshev
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