webforeach

Разработка сайтов на ASP.NET Core

Программированием занимаюсь уже на протяжении 2 лет, основной язык программирования - C#. Умею делать проекты ASP.NET Core, Win Forms, и немного WPF. Также есть практический опыт и знание SQL, Entity Framework, HTML, CSS, JS.

Сайты пишу на ASP.NET Core! Верстка публичных страниц пишется полностью своими руками, для админок использую свой CSS-шаблон. CMS системы не использую. При проектировании сайта на ASP.NET Core использую паттерн MVC, что означает легкую возможность расширить функционал сайта в будущем.