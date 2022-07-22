Веб разработчик, Таргетолог, Более 7 лет опыта webgromov.ru

Привет! Меня зовут Александр Громов! Я веб-разработчик (фуллстак) / Таргетолог (таргет facebook / insta).

Занимаюсь созданием продающих, презентационных и многостраничных сайтов. Последний год также занимаюсь веб-приложениями.

Портфолио: webgromov.ru (онлайн-визитка)

Почему клиенты работают со мной:

1. Я долго сотрудничаю с клиентами. С некоторыми клиентами я активно общаюсь и помогаю развитию проектов более 3х лет и по сей день.

2. Работаю с 2014 года. активно изучаю новые технологии и внедряю в свою работу.

3. ИП. Возможна работа по договору, у меня в команде есть опытный юрист, который составит договор и акт выполненных работ.

4. Учитываю интересы клиента (Правки). Работаю с правками до победного, до момента, когда Вам понравится.

5. Цена. Я частный разработчик, а не студия. Соответственно составляю цену исходя из конкретных задач.

6. Гибкая оплата. Несколько вариантов оплаты.

Какие услуги я оказываю:

- Сайты под ключ. Landing Page, Сайт-визитка, Корпоративный сайт, Интернет-Магазин, Блог, Сайт-витрина, Веб-сервис (Веб-приложение), Гибрид (Совмещённый сайт).

- Разработка логотипов в разных стилистиках.

- Прототип продающего сайта. Описание всех элементов прототипа.

- Вёрстка. С использованием сверхэффективного самописного сборщика (Увеличивает скорость загрузки страницы в 6 раз)

- Посадка на CMS (Wordpress, Kohana, Modx).

- Программирование. Исправление багов, работа с фронтэндом, бэкендом сайта, настройка метрик, целей, событий.

- Оптимизация сайта по всем параметрам. Скорость, Вес, Валидация вёрстки, Кроссплатформенность.

(Отдельный кейс по супер-оптимизации сайта).

- Огненное продвижение продукта через контекстную рекламу Instagram / Facebook.

Если нашли то, что вам подходит. Заходите и пишите через мою онлайн визитку: webgromov.ru

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Технологии, с которыми я работал (Для студий / профи):

Стандартные - HTML, CSS (SCSS, LESS), JS , PHP, Gulp, Webpack.

CMS и Фреймворки - React (много проектов) Laravel, Vue (много проектов), Shopify, ModX, Wordpress, Opencart.

Linux - Bash (консоль), SSH, GIT, Docker.