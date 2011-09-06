«Знание» - значит знать, что это такое; «умение» - знать, что с этим делать
Образование высшее техническое, курсы web-дизайна.
Уверенные знания Photoshop, CSS, html.
Базовый английский, Illustrator и InDesign.
Контент-менеджер веб-студии mcsite.com.ua (2 года):
заполнение сайтов различной тематики, подбор и обработка фото, форматирование текстов и пр.
Контент-менеджер компании Юнисистем (3,5 года):
поддержка веб-ресурсов компании, составление эл. каталогов продукции, дизайн рассылок рекламных акций и новых промо-сайтов, создание gif-баннеров, дизайн рекламных макетов для полиграфии.
Ответственно отношусь к проектам и внимательна к заказчикам. Четко следую ТЗ. Стараюсь не нарушать договоренностей по срокам исполнения работ. Адекватно реагирую на замечания.
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
12 лет назад
Наталья все сделала быстро, плюс, отметила товары, которых нет на сайте, но есть в прайсе, и наоборот. Будем сотрудничать по наполнению сайтов контентом и в дальнейшем
Ответный отзыв
Александра - Идеальный Заказчик. Предоставила подробное и понятное ТЗ проекта с указанием ссылок на сайт, четко поставила задачу. После моего отчета последовала незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и очень рекомендую как Заказчика.