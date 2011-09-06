«Знание» - значит знать, что это такое; «умение» - знать, что с этим делать

Образование высшее техническое, курсы web-дизайна.

Уверенные знания Photoshop, CSS, html.

Базовый английский, Illustrator и InDesign.

Контент-менеджер веб-студии mcsite.com.ua (2 года):

заполнение сайтов различной тематики, подбор и обработка фото, форматирование текстов и пр.

Контент-менеджер компании Юнисистем (3,5 года):

поддержка веб-ресурсов компании, составление эл. каталогов продукции, дизайн рассылок рекламных акций и новых промо-сайтов, создание gif-баннеров, дизайн рекламных макетов для полиграфии.

Ответственно отношусь к проектам и внимательна к заказчикам. Четко следую ТЗ. Стараюсь не нарушать договоренностей по срокам исполнения работ. Адекватно реагирую на замечания.