webkiev

Наталья webkiev

 
54 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
«Знание» - значит знать, что это такое; «умение» - знать, что с этим делать

Образование высшее техническое, курсы web-дизайна.

Уверенные знания Photoshop, CSS, html.

Базовый английский, Illustrator и InDesign.

Контент-менеджер веб-студии mcsite.com.ua (2 года):

заполнение сайтов различной тематики, подбор и обработка фото, форматирование текстов и пр.

Контент-менеджер компании Юнисистем (3,5 года):

поддержка веб-ресурсов компании, составление эл. каталогов продукции, дизайн рассылок рекламных акций и новых промо-сайтов, создание gif-баннеров, дизайн рекламных макетов для полиграфии.

Ответственно отношусь к проектам и внимательна к заказчикам. Четко следую ТЗ. Стараюсь не нарушать договоренностей по срокам исполнения работ. Адекватно реагирую на замечания.

HTMLCSS
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Отзывы заказчиков
Teya
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Контент-менеджеры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
manager_IT247
Николай 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
12 лет назад
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Наталья все сделала быстро, плюс, отметила товары, которых нет на сайте, но есть в прайсе, и наоборот. Будем сотрудничать по наполнению сайтов контентом и в дальнейшем
Александра - Идеальный Заказчик. Предоставила подробное и понятное ТЗ проекта с указанием ссылок на сайт, четко поставила задачу. После моего отчета последовала незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и очень рекомендую как Заказчика.
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