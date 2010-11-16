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Оксана
weblancer777
weblancer777
35 лет
Россия
/
Екатеринбург
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
13 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Денис
Cyrpheus
36 лет
Россия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов
(-1)
$200
0 баллов
13 лет назад
Сделать альтернативу my-cs.ru, мониторинг игр
Человек взялся за работу и пропал. Свинство.
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Отзывы заказчиков
1
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