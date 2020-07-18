weblancer8239

Приветствую!

Меня зовут Анастасия.

Я сотрудничала со Skyeng- самой большой онлайн-школой английского языка в Европе.

ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ:

https://press.edu.skyeng.ru/﻿ (страница новостей для языковой школы Skyeng)

https://marisabotanica.ru/ot-100-sm

﻿https://школановойполитики.рф/

﻿https://podomastercenter.ru/

﻿https://будьвкоманде.рф/

﻿Я занимаюсь созданием многостраничных и одностраничных сайтов (лендинги)

Я помогу Вам:

скорректировать или дополнить ваш сайт

создать интернет-магазин с платёжной системой, корзиной, уведомлением продавца и покупателя о заказе

создать дизайн сайта в Figma

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Обсуждение

2. Заполнение брифа

3. Выявление целевой аудитории и болей клиента

4. Анализ рынка

5. Прототип сайта

6. Утверждение

7. Дизайн остальных страниц

8. Адаптация

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:

Пунктуальность - выполню работу точно в срок

Создам сайт любой сложности

Соблюдение требований клиента

Постоянная обратная связь

Дизайн от руки

Индивидуальный подход

Работаю по предоплате.

Буду рада с вами посотрудничать!