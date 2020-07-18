weblancer8239

Приветствую!
Меня зовут Анастасия.
Я сотрудничала со Skyeng- самой большой онлайн-школой английского языка в Европе.
ПРИМЕРЫ МОИХ РАБОТ:
https://press.edu.skyeng.ru/ (страница новостей для языковой школы Skyeng)
https://marisabotanica.ru/ot-100-sm
https://школановойполитики.рф/
Я занимаюсь созданием многостраничных и одностраничных сайтов (лендинги)
Я помогу Вам:
- скорректировать или дополнить ваш сайт
- создать интернет-магазин с платёжной системой, корзиной, уведомлением продавца и покупателя о заказе
- создать дизайн сайта в Figma
1. Обсуждение
2. Заполнение брифа
3. Выявление целевой аудитории и болей клиента
4. Анализ рынка
5. Прототип сайта
6. Утверждение
7. Дизайн остальных страниц
8. Адаптация
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО МНОЙ:
- Пунктуальность - выполню работу точно в срок
- Создам сайт любой сложности
- Соблюдение требований клиента
- Постоянная обратная связь
- Дизайн от руки
- Индивидуальный подход
Буду рада с вами посотрудничать!
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